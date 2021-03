Als Konsequenz aus der sogenannten Maskenaffäre um zwei frühere Unionsabgeordnete hat die SPD von der Union eine Verschärfung der Gesetze gefordert.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Mützenich, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Angelegenheit müsse rechtliche Konsequenzen haben. Es gehe nicht nur um interne Compliance-Regeln im Sinne einer Art Selbstverpflichtung, wie sie die Union plane, so Mützenich. Er forderte eine Verschärfung beim Lobbyregister, eine Ausweitung der Anzeigepflichten bei Nebentätigkeiten sowie härtere Strafen bei Bestechung und Bestechlichkeit im Parlament. Auch die oppositionellen Grünen stellten ähnliche Forderungen nach schärferen Gesetzen auf.



Hintergrund sind die Fälle Nüßlein und Löbel, die hohe Provisionen für die Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken bezogen haben sollen. Sie kündigten ihre Austritte aus der CSU beziehungsweise der CDU an.



Auch der Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio befasst sich mit den "Maskenhändlern im Bundestag". Sie finden ihn hier.

Aufforderung zur Selbstauskunft

Die Unionsfraktion kündigte inzwischen strenge Verhaltensregeln und umfassende Aufklärung an. Der Justiziar der Fraktion, Frieser, sagte im Deutschlandfunk, sämtliche Abgeordnete würden zu einer Selbstauskunft aufgefordert. Sie müsste darlegen, inwieweit sie Kontakte zwischen Firmen und politischen Institutionen hergestellt hätten.



Kontakte zu vermitteln sei normale politische Tätigkeit, man hätte jedoch nicht gedacht, dass man sich dafür bezahlen lasse. Die Tatsache, dass so etwas passiere, vertrage sich nicht mit einem politischen Mandat, betonte Frieser. Zugleich verteidigte der CSU-Politiker grundsätzlich die Praxis, dass Abgeordnete in ihren ursprünglichen Berufen neben ihrem Mandat weiter arbeiteten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 09.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.3.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.