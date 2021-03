Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag hat ihre Abgeordneten aufgefordert, bis Freitag zu der Maskenaffäre schriftlich Stellung zu nehmen.

Konkret wird gefragt, ob sie persönlich von der Krise profitiert haben, indem sie etwa durch den Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten oder durch die Vermittlung von Kontakten finanzielle Vorteile hatten. Bislang gibt es offenbar keine Kenntnisse über weitere Abgeordnete, die sich möglichweise bereichert haben.



Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Frei, sagte im Deutschlandfunk, es handele sich bei dem CSU-Abgeordneten Nüßlein und dem CDU-Parlamentarier Löbel um Einzelfälle. Ein strukturelles Problem mit Korruption oder Bestechlichkeit gebe es in den Unionsparteien CDU und CSU nicht. Nichtsdestotrotz dürfe man die Vorfälle nicht relativieren. Es bestehe offenkundig die Notwendigkeit zum Handeln. Der Bundestag müsse für alle eine klare gesetzliche Regelung beschließen, die eine derartige Affäre in Zukunft unmöglich mache. Appelle an die Anständigkeit reichten nicht mehr aus, betonte Frei.

Grüne sehen strukturelles Problem bei den Unionsparteien

Die Parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Haßelmann, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Maskenaffäre habe bei den Menschen viel Vertrauen zerstört. Anders als der CDU-Politiker Frei sieht Haßelmann sehr wohl ein strukturelles Problem bei CDU und CSU. Strengere Gesetze scheiterten in der Vergangenheit übrigens immer an der Union, erklärte die Grünen-Politikerin.



Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung, Dominik Meier, erklärte im Deutschlandfunk, es sei unabdingbar, dass die Politik klar zwischen Mandat und Beratung trenne. Für den Bürger müsse immer klar sein, wer berate und wer entscheide. Es sollte in Zukunft nicht mehr möglich sein, dass Abgeordnete sich in Hinterzimmern als Lobbyisten betätigten. Nur bei vollumfänglicher Transparenz habe Lobbyarbeit einen Nutzen für die Demokratie.

Spahn weist Vorwürfe an Gesundheitsministerium zurück

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat unterdessen Vorwürfe an sein Ministerium zurückgewiesen. Man habe Angebote nach "standardisierten Verfahren" geprüft, sagt der CDU-Politiker im ZDF. Der Bundesrechnungshof prüfe die Maskenbeschaffung auf Bitte des Bundestages schon seit September. Hinweise vieler Abgeordneter auf mögliche Lieferanten seien in der damaligen Mangelsituation richtig gewesen, fügte Spahn hinzu. "Was gar nicht geht" sei die persönliche Bereicherung Einzelner bei diesen Bestellungen.



Um die "Maskenhändler im Bundestag" geht es auch in der aktuellen Folge des Dlf-Politikpodcasts.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.