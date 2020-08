Die Deutsche Bahn will laut einem Zeitungsbericht künftig in den Abendstunden mehr Sicherheitskräfte an Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen einsetzen, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überwachen.

Es sei nicht hinnehmbar, dass sich Einzelne nicht an die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus hielten, sagte Bahn-Sicherheitschef Rischke der "Bild"-Zeitung. Das Maskentragen an den Bahnhöfen sei keine unverbindliche Empfehlung, sondern Pflicht.



Vor einigen Tagen hatte die Bahn bereits angekündigt, die Einhaltung der Maskenpflicht innerhalb der Züge verstärkt zu kontrollieren.