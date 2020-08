Die Deutsche Bahn will sicherstellen, dass die Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus in ihren Zügen und Bussen durchgesetzt wird.

Der bundeseigene Konzern erklärte in Berlin, wenn eine Minderheit geltende Regeln missachte, sei dies nicht hinnehmbar. Bei renitenten Maskenverweigerern sei ein Ausschluss von der Beförderung möglich. Dies setze man gemeinsam mit der Bundespolizei konsequent um. Das Verkehrsministerium hatte die Bahn nach Kritik - unter anderem von den Grünen - aufgefordert, strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Diese werde durch Verordnungen der Länder geregelt.



Die Eisenbahn-Verkehrsordnung legt fest, dass Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder die den Anordnungen des Personals nicht folgen, von der Beförderung ausgeschlossen werden können.



Die Grünen hatten einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitierte. Darin hieß es, "notorische Maskenverweigerer" müsse die Polizei des Zuges verweisen dürfen. Auch müsse das Reservierungssystem der Bahn Sitzplätze möglichst auf Abstand zuteilen. Für Risikogruppen, also zum Beispiel ältere Menschen mit Vorerkrankungen, sollen nach dem Willen der Grünen eigene Wagen vorgehalten werden, in denen ein ausreichend großer Abstand immer gewährleistet ist.

