In der Debatte um Lockerungen der Maskenpflicht mahnt die Bundesregierung zur Vorsicht.

Vor allem in Innenräumen sollte man diese nicht zu schnell aufheben, sagte Regierungssprecherin Fietz in Berlin. So gelte es etwa im Blick zu behalten, dass neue Virusvarianten gefährlich werden könnten. Alle hätten mehr davon, wenn man sich noch ein wenig diszipliniere und vorsichtig sei. Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen aber könnten Schutzmaßnahmen "peu à peu" aufgehoben werden.



Auch der Handelsverband Deutschland reagierte zurückhaltend. Hauptgeschäftsführer Genth teilte mit, man müsse jetzt alles vermeiden, was die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie gefährde und möglicherweise in einen nächsten Lockdown führe. Lockerungen der vergangenen Wochen dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Genth betonte, die Maskenpflicht sollte erst abgeschafft werden, wenn die Experten aus Medizin und Politik das für verantwortbar hielten.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.