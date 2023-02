Fortan dürfen die Menschen wieder selbst entscheiden, ob sie in Bussen und Bahnen eine Corona-Schutzmaske tragen wollen. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Auch für Fahrten im Nahverkehr etwa in Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen laufen die letzten Maskenvorschriften aus. In einigen Bundesländern wurden sie bereits abgeschafft. Im Fernverkehr sollte die Pflicht ursprünglich noch bis Anfang April bestehen bleiben. Per Verordnung hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Ende der Maskenpflicht aber auf den 2. Februar vorgezogen.

