Ein Bild mit Geschichte: In Bayern muss nun, genau wie in Sachsen-Anhalt, in keiner Bahn mehr Maske getragen werden. (Christoph Soeder/dpa)

In Bussen und Bahnen gilt nur noch eine Empfehlung, Maske zu tragen, aber dies ist nun vorerst nicht mehr verpflichtend. Das hatte das bayerische Landekabinett Mitte der Woche entschieden. Zur Begründung sagte Gesundheitsminister Holetschek, angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie sei die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahme nicht mehr gegeben.

Mit Bayern fällt nun in einem zweiten Bundesland die Maskenpflicht in Bussen Bahnen zum Schutz vor Corona-Infektionen. Bereits seit Donnerstag ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in Sachsen-Anhalt im ÖPNV nicht mehr vorgeschrieben.

