Ein Bild mit Geschichte: In Bayern muss nun, genau wie in Sachsen-Anhalt, in keiner Bahn mehr Maske getragen werden. (Christoph Soeder/dpa)

Für die Fahrt in Bussen und Bahnen gilt nur noch die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mit der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie begründet. Bereits am Donnerstag war die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt aufgehoben worden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.