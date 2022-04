Corona-Pandemie

Einkaufen ist auch im Supermarkt ab heute wieder ohne Maske möglich. (dpa)

In vielen Supermärkten, Discountern und anderen Geschäften wird das Tragen einer Maske zwar weiter empfohlen, kann aber nur per Hausrecht zwangsweise auferlegt werden. Am Freitag war die Maskenpflicht bereits in Berlin gefallen, gestern dann in den meisten anderen Bundesländern - dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung ohne Maske bereits möglich. Nun fällt die Maskenpflicht im großen Stil.

Nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten im Rahmen einer sogenannten Hotspot-Regelung vorerst an der Tragepflicht weiter fest.

Das Robert Koch-Institut meldet weiter fallende Sieben-Tage-Inzidenzwerte. Aktuell liegt er bei 1425. Innerhalb von 24 Stunden wurden rund 41.000 Neuinfektionen registriert. 23 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz ist leicht gesunken - auf knapp 7.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.