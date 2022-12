Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Sachsen-Anhalt wird heute aufgehoben. (Archivbild) (picture alliance / Sven Simon)

Es ist das erste Bundesland, das auf die Regel verzichtet. Die Bürgerinnen und Bürger sollen künftig eigenverantwortlich entscheiden, ob sie den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen oder nicht. Weiterhin getragen werden muss er im Fernverkehr, das regelt das Bundesinfektionsschutzgesetz. Es schreibt auch vor, dass FFP2-Masken in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen getragen werden müssen. Beim Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern wird außerdem ein negativer Test verlangt. In Bayern soll die Maskenpflicht im ÖPNV am Samstag fallen.

