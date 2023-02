Mann FFP2-Maske im ÖPNV (Christoph Soeder/dpa)

Landes-Gesundheitsminister Laumann hatte bei der Bekanntgabe der Entscheidung auf eine entspannte Infektionslage und einen hohen Immunisierungsgrad verwiesen. Wer sich besonders schützen wolle, könne in Bussen und Bahnen freiwillig eine Maske tragen, erklärte der CDU-Politiker. Auch in Hamburg endet die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Viele andere Bundesländer haben sie bereits beendet. Im Fernverkehr fällt die Maskenpflicht ab morgen weg.

Auch Isolationspflicht fällt weg - derzeit noch unterschiedliche Regelungen

Mit den Lockerungen kehrt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen rund drei Jahre nach Beginn der Pandemie weitgehend zur Normalität zurück. Mit dem Monatswechsel fiel auch die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte weg. Somit gilt Laumann zufolge umso mehr der Grundsatz der Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf andere. Wer krank sei, solle zu Hause bleiben, betonte der CDU-Politiker.

Auch in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt müssen sich die Menschen von heute an nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren. Thüringen und Sachsen ziehen in den kommenden Tagen nach. Mehrere Bundesländer hatten die Isolationspflicht bereits zuvor beendet. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hingegen müssen sich Corona-Infizierte vorerst weiterhin für mehrere Tage isolieren.

Lauterbach empfiehlt: freiwillig Maske tragen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach rät trotz des Endes der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln dazu, weiterhin freiwillig Masken zu tragen. "Ich tue es auch. Um kein Long Covid zu riskieren und andere zu schützen", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter . Lauterbach bezeichnete die bisherigen Maßnahmen zur Vermeidung großer Corona-Winterwellen als erfolgreich. Deshalb könne die Maskenpflicht im Fernverkehr entfallen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.