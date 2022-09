Infektionsschutz

Eine Maskenpflicht soll künftig auch in arztpraxen gelten - aber nicht mehr im Flugverkehr. (picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer)

Das bestätigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor Beratungen über das neue Infektionsschutzgesetz. Die Maskenpflicht in Fernzügen wird beibehalten. Lauterbach begründete das unter anderem mit den Unterschieden der Luftzirkulation in Flugzeug und Bahn. Der Minister betonte aber, dass man bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Maskenpflicht per Verordnung auch in Flugzeugen wieder einführen könne.

Im Gesundheitswesen soll künftig bundesweit eine Maskenpflicht auch in Arztpraxen gelten. Für Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen kommt ein negativer Testnachweis hinzu.

Der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes lässt den Ländern die Möglichkeit für weitere Maßnahmen wie eine Maskenpflicht auch im öffentlichen Nahverkehr. Der Bundestag soll am Donnerstag über das Gesetz entscheiden. Die bisherige Regelung läuft am 23. September aus.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.