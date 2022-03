In Österreich müssen demnächst wieder in Innenräumen Masken getragen werden. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Sebastian Kahnert)

Ab Mitte nächster Woche müssen in öffentlichen Innenräumen wieder FFP2-Masken getragen werden, wie Gesundheitsminister Rauch am Abend in Wien mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Östrreich zuletzt bei 3.600. Zudem sollen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die Quarantäneregeln für Pflegekräfte gelockert werden, weil es dort wegen steigender Infektionen Personalmangel gibt. Dazu werde am Wochenende eine Verordnung ausgearbeitet.

In Deutschland hatten gestern Bundestag und Bundesrat das neue Corona-Infektionsschutzgesetz gebilligt. Ungeachtet immer neuer Höchststände bei den Infektionszahlen ist damit der Weg für ein Ende der meisten bundesweiten Beschränkungen frei. Übergangsweise dürfen die Bundesländer die bisherigen Regeln noch bis zum 2. April in Kraft lassen.

