Neue Corona-Regeln

In Österreich ist die Maskenpflicht ab heute heute weitgehend ausgesetzt - zunächst für drei Monate. (picture alliance / zb)

Damit muss beispielsweise in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Die Hauptstadt Wien macht von der Möglichkeit einer verschärften Regelung Gebrauch, dort gilt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen weiter. In Krankenhäusern, Altenheimen und Arztpraxen bleibt der Mund-Nasen-Schutz im ganzen Land verpflichtend.

Die neuen Corona-Regeln in Österreich gelten zunächst für drei Monate. Gesundheitsminister Rauch hatte betont, die Maskenpflicht werde wieder eingeführt, wenn die Ansteckungen mit dem Virus im Herbst wie erwartet erneut anstiegen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.