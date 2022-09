Masken im Unterricht sollten erst dann wieder kommen, wenn es eine Virus-Variante gäbe, die infektiöser sei als die Omikron-Varianten, sagte Nießen. (picture alliance/dpa | Matthias Balk)

Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Nießen, sagte den Funke-Medien, bei den aktuellen Corona-Varianten sei dies nicht nötig. Masken im Unterricht sollten erst dann wieder zum Einsatz kommen, wenn es eine Virus-Variante gäbe, die infektiöser sei und gleichzeitig schwerer krank mache als die Omikron-Varianten. Nießen sagte weiter, Masken beeinträchtigten das Lernen erheblich. Sie beeinflussten die Sprachentwicklung und störten die Kommunikation, weil sie das halbe Gesichtsfeld bedeckten.

Morgen will der Bundestag in Berlin abschließend über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beraten und abstimmen. Vorgesehen ist, dass die Länder in Schulen ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht einführen können, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichts erforderlich ist. Für Flugpassagiere soll künftig keine Maskenpflicht mehr gelten. Das bestätigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. In Fernzügen wird sie indessen beibehalten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.