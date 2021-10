Nach dem Saarland lockern nun auch Bayern und Berlin die Maskenpflicht an Schulen.

In Bayern müssen von heute generell keine Masken mehr im Unterricht getragen werden. In Berlin ist die Pflicht bis zur sechsten Klasse fortan aufgehoben. Baden-Württemberg und Sachsen erwägen ähnliche Schritte.



Bundesbildungsministerin Karliczek äußerte Verständnis für das Ende der Maskenpflicht an Schulen. Allerdings müsse bei einer Lockerung weiter oder sogar vermehrt getestet werden, sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Einige Ärztevertreter hatten eine generelle Fortsetzung der Maßnahme an Schulen als unangemessen bezeichnet. Virologen sehen die Lockerung als verfrüht an, weil in den Klassenräumen die Abstandsregeln nicht gelten und viele Schüler nicht geimpft sind.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.