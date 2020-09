In allen Bundesländern läuft der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder, rund elf Millionen Kinder und Jugendliche sind zurück in den Klassenzimmern. Gewerkschaften und Lehrervertreter sind skeptisch, dass die kommenden Monate unter Pandemiebedingungen reibungslos ablaufen werden.

Die Vorgaben zum Schulbesuch unterscheiden sich je nach Bundesland deutlich. Eine Maskenpflicht gilt in fast allen Bundesländern grundsätzlich auf dem Schulgelände - nicht aber im Unterricht. Das war anfangs nur in Nordrhein-Westfalen der Fall. Bis mindestens Freitag gilt die Pflicht zur Maske im Unterricht aber in Bayern, wo je nach Infektionsgeschehen sogar eine Maskenpflicht für Grundschulkinder zur Debatte steht. Grundschüler betrifft die Maskenpflicht im Unterricht sonst bisher nicht. In wenigen Bundesländern sind Entscheidungen wie die einer Maskenpflicht den Schulleitungen vorbehalten, in Berlin können sich Klassen freiwillig darauf einigen.



In dieser Woche wurde immer wieder von Schulschließungen wegen Corona-Infektionen berichtet. In Karlsruhe, im Weimarer Land, in Jena, im Oberbergischen Kreis bei Köln, in Cloppenburg, in Würzburg, in Rostock, in München, in Wetzlar wurden Schulen vorübergehend geschlossen - und das ist nur eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bisher wird der Ablauf trotzdem als weitgehend reibungslos gewertet.

Lehrerverband und Gewerkschaften mit Kritik

Dass es bis jetzt so gut funktioniert habe, liege weniger an "vollmundigen Hygieneplänen" der Kultusministerkonferenz und der einzelnen Landesministerien, sondern daran, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland derzeit noch überschaubar sei, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der Deutschen Presse-Agentur. "Die eigentliche Bewährungsprobe steht uns noch bevor", sagte er mit Blick auf Herbst und Winter.



"Alle geben sich wirklich Mühe, aber es läuft ein bisschen auf gut Glück", sagte Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Es gebe viel Verunsicherung. Schulleitungen beschwerten sich, dass vieles an ihnen hängenbleibe und der Rückhalt von der Politik fehle. "Es gibt Vorgaben, die zum Teil - etwa wegen baulicher Gegebenheiten - nicht erfüllt werden können. Und wenn dann etwas schiefgeht, heißt es da hat wohl jemand 'ne Party gefeiert." Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, äußerte sich ähnlich. "Das neue Schuljahr ist mit großen Unsicherheiten gestartet, die bis heute nicht ausgeräumt wurden."

Viele kleine Probleme bleiben - ein großes kommt

Unsicherheiten herrschen vor allem beim Umgang miteinander. Denn Hilfe durch Lehrkräfte im Unterricht am Tisch erfordert meist eine gewisse Nähe. Wo Masken im Unterricht freiwillig sind, entstehen Unklarheiten, wer sie wann für angebracht hält. Bisweilen kann das auch zu Spannungen zwischen den Beteiligten führen. Zudem sind Vorschriften teilweise schwer umsetzbar: Jeden Tisch eines jeden Schülers nach jeder Unterrichtsstunde in Fachräumen mit wechselnden Klassen zu desinfizieren ist in der Praxis umständlich, zeitintensiv und scheitert manchmal schon an der Bereitstellung einer entsprechenden Menge von Desinfektionsmitteln.



Abstand auf dem Pausenhof zu halten ist leichter, als die enge auf dem Weg dorthin im Treppenhaus zu vermeiden. Ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen ist die wiederkehrende Lüftung der Klassenräume. In oberen Etagen sind Fenster oft aus Sicherheitsgründen gar nicht oder nur teilweise zu öffnen. Und all diesen kleinen Problemen folgt bald ein größeres: Denn bald sinken die Temperaturen.

Lauterbach fordert Lüftungsanlagen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der Funke Mediengruppe, er sehe bislang zu wenig Konzepte, wie der Schulbetrieb aufrechterhalten werden solle, "wenn es demnächst mehr Infektionen gibt und zugleich die Lüftungskonzepte wegen der sinkenden Außentemperaturen nicht mehr funktionieren". Notwendig seien entweder Lüftungsanlagen oder "Unterrichtskonzepte, um den räumlichen Abstand zwischen den Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten".



Für den Kölner Hauptschullehrer Ralf Sistermann liegt die Lösung ebenfalls in räumlichen Veränderungen. "Was ich möchte, sind kleinere Lerngruppen", sagte Sistermann in einem Interview mit dem WDR. Doch dafür müsste es entsprechend Platz in den Gebäuden geben.

Merkel will Schulbesuch mit Bildungsminister*innen diskutieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken ein Gespräch im Kanzleramt über den Schulbesuch führen. Auch die Bildungsministerinnen und Bildungsminister aller Bundesländer sollen teilnehmen. Es dürfte vor allem wieder um die technische Ausstattung und Digitalisierung der Schulen gehen.



In dieser Frage sieht der Lehrerverband Verbesserungen. Fortschritte seien erzielt worden bei Leihgeräten für Schüler und der Frage der Ausstattung von Lehrkräften mit Dienstlaptops. Auch bei der professionellen Betreuung der IT-Systeme an Schulen zeichne sich eine positive Entwicklung ab. GEW-Schulexpertin Hoffmann sieht trotzdem noch Verbesserungspotenzial. Während der coronabedingten Schulschließungen hatte sich gezeigt, dass Aufgabenverteilung, Kommunikation und Unterricht über das Internet nur bedingt funktionierten.



Ein 500-Millionen-Euro-Programm zur Anschaffung von Leihgeräten für bedürftige Schüler wurde daraufhin von der großen Koalition aufgelegt. Mit weiteren 500 Millionen Euro sollen Lehrer nun mit Dienstlaptops ausgestattet werden. Wie schnell das umgesetzt wird, ist aber noch offen.

