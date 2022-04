In Israel wird die bislang geltende Maskenpflicht weitgehend gelockert. (dpa-news / AP / Sebastian Scheiner)

Nur noch an Orten mit einem hohen Infektionspotenzial wie Krankenhäusern, Seniorenheimen und in Flugzeugen müssten Masken getragen werden, teilten Ministerpräsident Bennett und Gesundheitsminister Horowitz mit. Die neue Regelung gelte von Samstagabend an.

Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte Israel die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben - allerdings nur kurzzeitig, da die Infektionszahlen wieder deutlich angestiegen waren.

