Gesundheitsminister Rauch sagte in Wien, vom ersten Juni an müsse für drei Monate in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Er sprach von einer Atempause in der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich lag gestern bei rund 230. Rauch machte klar, dass die Maskenpflicht wieder eingesetzt wird, wenn die Ansteckungen im Herbst wie erwartet erneut ansteigen.

In Krankenhäusern und Altersheimen bleibt die Maskenpflicht weiterhin bestehen.

