CDU-Generalsekretär Ziemiak hat der SPD im Streit über womöglich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken vorgeworfen, eine Selbstverpflichtung gebrochen zu haben. Zimiak sagte in Berlin, wenn die SPD Gesundheitsminister Spahn menschenverachtendes Verhalten vorwerfe, sei dies das Gegenteil von fairem Wahlkampf.

Die SPD hatte sich in einem acht Punkte umfassenden Papier zu einem "fairen Wahlkampf im digitalen Raum" verpflichtet. Das berichten unter anderem die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf das Papier. Damit folge die Partei dem Beispiel der Grünen, die bereits im Mai eine solche Selbstverpflichtung veröffentlicht hatten. In acht Punkten verpflichten die Sozialdemokraten sich demnach unter anderem zu Transparenz bei der Werbung in den Online-Medien und zum Verzicht auf manipulative Mittel wie "Fake-Follower" oder gekaufte Kommentare.

Streit um angeblich mangelhafte Masken

Hintergrund des Streits ist, dass in China bestellte Masken, die nicht nach hohen Standards getestet wurden, nach Plänen des Gesundheitsressorts an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose abgegeben werden sollten. Nach einer Intervention des SPD-geführten Arbeitsministeriums wurde davon Abstand genommen. Spahn weist die Vorwürfe zurück. Die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber überprüft worden und beim Infektionsschutz sicher. Der Streit ist heute Nachmittag Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.