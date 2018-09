Im US-Bundesstaat Massachusetts hat es bei einer Serie von Gasexplosionen einen Toten und viele Verletzte gegeben.

Wie die Behörden mitteilten, ereigneten sich in drei Gemeinden nahe Boston innerhalb kurzer Zeit mindestens drei Explosionen, die mehr als 60 Brände entfachten. Dutzende Häuser wurden demnach zerstört, Rettungskräfte brachten tausende Menschen in Sicherheit. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Das Versorgerunternehmen Columbia Gas hatte gestern angekündigt, dass Gasleitungen in der Region nachgerüstet werden sollten.