Es ereignete sich bereits vor einer Woche in der Region Boucle du Mouhoun im Nordwesten des Landes, wie die Regierung in der Hauptstadt Ouagadougou bekanntgab. Demnach wurden die Opfer erschossen; die Ermittlungen dauern an. Die Menschenrechtsorganisation CISC machte von der Regierung beauftragte Freiwilligenmilizen für die Morde verantwortlich.

In Burkina Faso rekrutiert die Regierung seit 2019 solche Milizen, die die Armee im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen unterstützen sollen. Ende Oktober hatte die Regierung von Übergangspräsident Traoré den massiven Ausbau dieses Freiwilligenprogramms angekündigt.

