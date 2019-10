Massaker an Armeniern

Das US-Repräsentantenhaus hat die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg offiziell als Völkermord eingestuft.

Die Kongresskammer verabschiedete eine entsprechende Resolution mit 405 zu 11 Stimmen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sprach von einer der schlimmsten Gräueltaten des 20. Jahrhunderts und einer systematischen Ermordung von 1,5 Millionen armenischen Männern, Frauen und Kindern durch das Osmanische Reich. Die Türkei, die eine Bewertung als Genozid stets zurückweist, reagierte erbost. Das Außenministerium in Ankara erklärte, der Beschluss gefährde die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA in Zeiten großer Risiken für die internationale und regionale Sicherheit.



Ähnliche Beschlüsse 2011 in der französischen Nationalversammlung und 2016 im Deutschen Bundestag hatten ebenfalls diplomatische Krisen mit Ankara ausgelöst.