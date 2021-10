Mehr als sechs Jahre nach dem rassistisch motivierten Massaker in einer Kirche in der US-Stadt Charleston haben sich Angehörige und Überlebende mit dem amerikanischen Justizministerium auf einen millionenschweren Vergleich geeinigt.

Wie das Ministerium in Washington mitteilte, erhalten die Hinterbliebenen der Getöteten jeweils zwischen 6 und 7,5 Millionen Dollar. Überlebende bekommen jeweils 5 Millionen. Die Gesamtsumme für die insgesamt 14 Kläger beträgt 88 Millionen Dollar. Zu dem zivilen Rechtsstreit kam es, weil der Angreifer die Tatwaffe kaufen konnte, obwohl ihm dies eigentlich hätte verweigert werden müssen. Die Kläger machten dafür Behördenversagen verantwortlich.



Im Juni 2015 hatte ein 22-jähriger in in einer Methodistenkirche in Charleston im Bundesstaat South Carolina während einer Bibelstunde neun schwarze Amerikaner erschossen. Er wurde zwei Jahre später zum Tode verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.