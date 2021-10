Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt seiner Gedenkreise in die Ukraine die Ortschaft Korjukiwka besucht.

Dort waren im März 1943 etwa 6.700 Menschen bei einer Strafaktion der SS gegen Zivilisten ermordet worden. Steinmeier rief zu einem intensiveren Gedenken an die Opfer der deutschen Weltkriegsverbrechen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion auf. Dabei müsse man sich nicht nur der Ereignisse erinnern, sondern auch, um den Toten einen Namen zu geben.



Am Abend nimmt Steinmeier an einem Gedenken an die Opfer in der Schlucht von Babyn-Jar bei Kiew teil. Vor 80 Jahren hatten SS-Soldaten mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens getötet.



Die dortige Gedenkstätte hat nun erstmals eine Liste mit 159 Namen von Personen veröffentlicht, die an dem Verbrechen beteiligt waren. Die Täter seien aus ganz Deutschland und anderen von Hitler-Deutschland besetzten Ländern gekommen, hieß es. Nur einige Offiziere seien nach Ende des Zweiten Weltkriegs verurteilt worden.

