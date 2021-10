In Kiew in der Ukraine wird heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Vor 80 Jahren erschossen SS-Soldaten mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens in der Babyn-Jar-Schlucht in der Nähe der heutigen ukrainischen Hauptstadt. Die dortige Gedenkstätte hat nun erstmals eine Liste mit 159 Namen von Personen veröffentlicht, die an dem Verbrechen beteiligt waren. Die Täter seien aus ganz Deutschland und anderen von Hitler-Deutschland besetzten Ländern gekommen, hieß es. Nur einige Offiziere seien nach Ende des Zweiten Weltkriegs verurteilt worden.



Bundespräsident Steinmeier wird heute zu der Zeremonie in der Babyn-Jar-Gedenkstätte erwartet. Zuvor wird er in die Stadt Korjukiwka reisen, in der im März 1943 etwa 6.700 Menschen bei einer Strafaktion der SS gegen Zivilisten ermordet wurden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.