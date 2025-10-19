Demonstration gegen Präsident Trump in Washington D.C. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tom Hudson)

Die Demonstrationen standen unter dem Motto "No Kings", zu Deutsch "Keine Könige". Alleine in New York beteiligten sich nach Polizeiangaben mehr als 100.000 Menschen an den verschiedenen Aktionen. Proteste gab es unter anderem auch in der Hauptstadt Washington D.C., in Boston, Atlanta, Chicago und Los Angeles.

Auf der Webseite der "No Kings"-Bewegung heißt es, Trumps Regierung schicke maskierte Agenten auf die Straßen, terrorisiere Gemeinden und nehme Menschen ohne Haftbefehl fest. Außerdem werfe man ihm vor, Wahlen zu bedrohen, Gesundheits- und Umweltschutz abzubauen und Milliardären Vorteile zu verschaffen, während viele Familien unter steigenden Lebenshaltungskosten zu leiden hätten. Der Präsident glaube, seine Macht sei absolut. Aber in Amerika habe man keine Könige.

Bereits Mitte Juni waren bei "No Kings"-Protesten mehrere Millionen Menschen auf die Straße gegangen.

