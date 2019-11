Ein arabisches Künstlerduo macht die Figur des "Jokers" als neues Sinnbild der weltweiten Protestbewegungen aus.

Nach Angaben des Street-Art-Duos Ashekman identifizieren sich die Demonstranten unter anderem im Libanon mit dem Comic-Bösewicht. Einer der beiden Künstler, der als Omar bekannt ist, sagte dazu: "Wir alle sind der Joker. In gewisser Weise hat jeder etwas mit ihm gemein." Omar und sein Zwillingsbruder Mohamed hatten den Joker im Zuge der Proteste im Libanon zunächst als Poster angefertigt und auf Instagram veröffentlicht. Am späten Freitagabend stellte Ashekman nach eigener Aussage in Beirut das dazugehörige Wandbild fertig.



Der Joker ist in Comics bekannt als unberechenbarer Bösewicht, der die bestehende Ordnung zerstören will. Auch bei den Protesten etwa in Chile oder in Hongkong trugen Demonstranten entsprechende Masken. Derzeit läuft der gleichnamige Film von Regisseur Todd Phillips in den Kinos.