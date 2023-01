Nachrichtenlogo (Deutschlandradio)

Die Leichen von insgesamt 49 Menschen wurden in der Provinz Ituri gefunden, wie ein Sprecher in New York mitteilte. Die Fundorte lägen jeweils etwa 30 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Bunia. Zuletzt hatte es vermehrt Berichte über Attacken der Codeco-Miliz gegeben. Vergangene Woche retteten Blauhelm-Soldaten mehrere Frauen aus der Gewalt der teils politisch, teils christlich und animistisch geprägten Extremistengruppe.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo gibt es seit Jahrzehnten Kämpfe zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen und der Regierung um Macht und Rohstoffvorkommen.

