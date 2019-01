Nach der massenhaften Veröffentlichung persönlicher Daten von Politikern hat die Bundestagsfraktion der Grünen Strafantrag gegen Unbekannt gestellt.

Dies berichtet die Zeitung "Rheinische Post" aus Düsseldorf, der der Antrag der Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter vorliegt. Darin heißt es unter anderem, es sei nicht auszuschließen, dass auch persönliche Daten der Parlamentarier von dem Hackerangriff betroffen seien.



Das Bundeskriminalamt teilte allen Abgeordneten des Bundestages in einem Schreiben mit, dass es erst in der Nacht zum Freitag von dem Datendiebstahl erfahren habe. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik war der Hackerangriff dagegen bereits seit Wochen bekannt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben die deutschen Sicherheitsbehörden inzwischen den US-Geheimdienst NSA um Hilfe bei der Aufklärung gebeten.



Der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland forderte einen Ausbau der Abwehr solcher Hackerangriffe. Sein Präsident Dünn erklärte, Ziel müsse sein, dass solche Angriffe schneller entdeckt würden. Zudem müssten Cyberkriminelle rasch identifiziert und somit strafrechtlich verfolgt werden können. Massive Hackerangriffe seien nicht nur eine Gefahr für die Wirtschaft, sondern könnten auch in den demokratischen Gesellschaften erheblichen Schaden anrichten. Der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland ist ein eingetragener Verein und berät Unternehmen, Behörden und politische Entscheidungsträger.



Unbekannte hatten von einem inzwischen gesperrten Twitter-Account aus an mehreren Tagen beispielsweise Handynummern, Adressen, Briefe oder Kreditkarten-Nummern von hunderten Politikern, Journalisten und Künstlern veröffentlicht.