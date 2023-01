UNO-Fachleute

Zunehmend ihrer Rechte beraubt: Frauen in Afghanistan (picture alliance / AA / Sayed Khodaiberdi Sadat)

Allein 250 von ihnen seien Richterinnen, teilte der zuständige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen in Genf mit und sprach in diesem Zusammenhang von einem Kollaps der Rechtsstaatlichkeit. Des Weiteren hätten die Islamisten massenhaft Staats- sowie Rechtsanwältinnen aus dem Dienst entfernt. Viele seien nach dem Berufsverbot außer Landes geflohen oder untergetaucht. In der Folge liege die Rechtsprechung nun in der Hand von Taliban mit lediglich einfacher religiöser Bildung, hieß es weiter.

Zuvor hatten die Islamisten Frauen und Mädchen bereits den Zugang zu Hochschulen und weiterführenden Schulen verboten.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.