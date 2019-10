In Ecuador hat Präsident Moreno den Ausnahmezustand verhängt.

In der Hauptstadt Quito sagte Moreno, er wolle angesichts bevorstehender Massenproteste die Sicherheit der Bürger gewährleisten. In dem südamerikanischen Land steigen seit Monaten die Kraftstoffpreise deutlich an. Die Bevölkerung macht Präsident Moreno dafür verantwortlich. Er hatte Kredite beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen und sich im Gegenzug verpflichtet, die Subventionen für Kraftstoffe in Ecuador zu senken.