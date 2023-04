Seit Wochen finden in Tel Aviv Demonstrationen gegen die Regierungspläne statt. (AFP / JACK GUEZ)

Die Hauptkundgebung fand den 16. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten dabei israelische Flaggen und hielten Protestschilder. Von den Organisatoren hieß es, indem die Regierung den - Zitat - "Justizputsch" weiter vorantreibe, vertiefe sie den Riss in der israelischen Gesellschaft und schade der Wirtschaft sowie der Sicherheit des Landes.

Die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will das Justizsystem gezielt schwächen. Kritiker warnen vor einer Beschädigung der Demokratie. Das Vorhaben wurde angesichts massiver Proteste Ende März für wenige Wochen ausgesetzt. Bei Vermittlungsgesprächen gab es bislang keinen Durchbruch.

