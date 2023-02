Frankreich

Massenproteste gegen Macrons Rentenpläne

In Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die Rentenreform-Pläne der Regierung demonstriert. Alleine in Paris kamen nach Angaben der Gewerkschaft CGT 500.000 Menschen zusammen. Kundgebungen gab es unter anderem in Nancy, Straßburg und Toulouse.

12.02.2023