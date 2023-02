Demonstration gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters in Paris (picture alliance / dpa / MAXPPP / Jean-Baptiste Quentin)

Alleine in Paris kamen nach Angaben der Gewerkschaft CGT 500.000 Menschen zusammen. Kundgebungen gab es unter anderem in Nancy, Straßburg und Toulouse. Die Polizei sprach von landesweit knapp einer Million Teilnehmern. Rund zehntausend Sicherheitskräfte waren im Einsatz, davon viereinhalbtausend in der Hauptstadt.

Die Demonstrierenden wandten sich vor allem gegen die Pläne von Präsident Macron, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Am vergangenen Dienstag beteiligten sich den Behörden zufolge 750.000 Menschen an den Protesten. Weitere Aktionstage sind bereits angekündigt.

Macron begründet die Reform mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse.

