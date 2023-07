Geplante Justizreform

Vor dem israelischen Parlament in Jerusalem haben Hunderte Menschen ein Protestcamp errichtet, um gegen die umstrittene Justizreform zu demonstrieren. (dpa-news / AP / Ohad Zwigenberg)

Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens morgen gerechnet. Die Massen-Demonstrationen und Proteste wurden fortgesetzt. Gegner der Reform sehen durch sie die Gewaltenteilung in Gefahr. Sie verdächtigen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass er seine Verurteilung abwenden will. Gegen ihn läuft ein Korruptionsverfahren.

Massenproteste seit über einem halben Jahr

Am Morgen versammelten sich bereits hunderte Menschen in Jerusalem. Im Anschluss wollten die Teilnehmer eine Menschenkette von der Klagemauer bis zur Knesset bilden, um gegen die Reform zu protestieren. Mehrere Demonstrantengruppen zogen durch die Straßen Jerusalems in Richtung Oberstes Gericht und Parlament. Vor dem israelischen Parlament in Jerusalem haben die Protestierenden Camp errichtet. Die Polizei spricht von bis zu 40.000 Personen, die sich zuvor an einem Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem beteiligt und vor der Knesset ihr Lager aufgeschlagen hatten. Mehr als 1.100 Reservisten der israelischen Luftwaffe drohten damit ihren freiwilligen Dienst auszusetzen, falls die Reform beschlossen wird.

Israels Premierminister Netanjahu hatte gestern Abend einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Dennoch wollte er an den Beratungen und der Abstimmung im Parlament teilnehmen. Geplante Reisen in die Türkei und nach Zypern sagte er aber ab.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.