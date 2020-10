Angesichts der Massenproteste in Thailand will die Regierung den Dialog mit der Demokratiebewegung suchen.

Ministerpräsident Prayut sagte in einer Fernsehansprache, er werde den ersten Schritt tun, um die Situation zu deeskalieren. Er hob eine Dringlichkeitsverordnung auf, die ein Versammlungsverbot von mehr als fünf Menschen in der Hauptstadt Bangkok vorsah. Das Parlament soll in der kommenden Woche in einer Sondersitzung über die Proteste beraten.



In Thailand kommt es seit Monaten zu Massenprotesten von überwiegend jungen Menschen. Die pro-demokratische Bewegung fordert den Rücktritt von Prayut sowie eine Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Öffentliche Kritik an ihr ist verboten. Heute gingen in mehreren Landesteilen neben Regierungsgegnern auch zehntausende Unterstützer der Monarchie auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.