In Nordkorea hat eine große Propaganda-Veranstaltung stattgefunden, mit der Machthaber Kim Jong-Un allerdings unzufrieden war.

Die Massen-Darbietung trug den Titel "The Land of the People". Der Ort der Aufführung war das Stadion Erster Mai in Pjöngjang, das für 150.000 Menschen ausgelegt ist. Die Inszenierung wurde von tausenden Turnerinnen und Tänzern einstudiert - darunter vor allem Kinder - und von einem vollkommen begeistert wirkendem Publikum begleitet. Kern der Veranstaltung waren, wie schon bei früheren Darbietungen, rhythmische und synchronisierte Bewegungen, die sich wie Wellenbewegungen fortpflanzen.



Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA - das Sprachrohr der nordkoreanischen Führung - berichtet ausführlich und nennt Kim Jong Un konsequent "supreme leader", also "obersten Führer". Nicht nur Medien wie BBC und Guardian, auch KCNA selbst schreibt über die Kritik von Kim Jong-Un. Er habe die Macher der Performance herbeizitiert und sie für ihren "falschen schöpferischen Geist" und ihre "unverantwortliche Arbeitshaltung" zurechtgewiesen. Die Kritik bezog sich demnach auf Inhalt und Form der Darbietung. Kim ordnete an, man müsse daran arbeiten, die revolutionäre Politik der Partei auch in Literatur und Kunst korrekt umzusetzen.



Die BBC analysiert, die Kritik sei nicht ungewöhnlich. Vielmehr beanstande Kim immer wieder verschiedene Dinge im Land, zum Beispiel eine schwache Arbeitsleistung, aber eben auch öffentliche Veranstaltungen oder sogar das fehlerhafte Pflanzen von Bäumen. Wichtig sei der Kontext der vergangenen Monate. So habe Kim im März klargestellt, das Land müsse seine Propaganda neu ausrichten.



Dabei dürfte auch der jüngste Stillstand der Verhandlungen mit den USA eine Rolle spielen. Ziel könnte etwa sein, nach einer Phase weicherer Propaganda gegenüber traditionell feindlichen Nationen die nordkoreanische Bevölkerung nun wieder auf eine härtere Phase einzustimmen. Die Propaganda würde dann wieder stärker auf Abgrenzung von ausländischen Einflüssen setzen - und innere Einheit beschwören.