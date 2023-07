Albany

Massenstrandung von Grindwalen in Australien - mehr als 50 Tiere verendet

An einem Strand im Westen Australiens sind mehr als 50 Grindwale gestorben. Insgesamt waren mehr als 70 Wale in der Nähe der Stadt Albany gestrandet. Wildhüter versuchen nun gemeinsam mit freiwilligen Helfern, die noch lebenden Tiere zu retten und in tieferes Gewässer zu geleiten.

26.07.2023