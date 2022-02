Kinder in einem Klassenzimmer führen einen Coronatest durch. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, fordert ein weitgehendes Ende dieses Vorgehens. Aufwand und Nutzen stünden in keinem angemessenen Verhältnis mehr, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es mache wenig Sinn, täglich Millionen von Menschen anlasslos zu testen, wenn am Ende eine für den Einzelnen ungefährliche Infektion festgestellt werde. Vor allem die Routine-Tests in Schulen und Kitas sollten seiner Ansicht nach eingestellt werden. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Prien. Man müsse raus aus einer Kultur der Angst an den Schulen, sagte die CDU-Politikerin der "Bild"-Zeitung. Schrittweise müsse die Testpflicht zur Testmöglichkeit werden. Auch die Maskenpflicht müsse nach und nach fallen, zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude.

Anders beurteilt dies der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Omikronwelle habe den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben und dadurch der flächendeckende Präsenzunterricht erneut gefährdet werden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.