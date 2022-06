Ein Blick auf ein durch Beschuss beschädigtes Wohnhaus in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Das Foto wurde von der staatlichen russischen Agentur Tass zur Verfügung gestellt. (picture alliance/dpa/TASS | Alexander Reka)

Der ukrainische Generalstab berichtet von massiven Angrifffen auf die strategisch wichtige Industriestadt Sjewjerodonezk. Diese steht nach Angaben des zuständigen Regional-Gouverneurs inzwischen zu 80 Prozent unter russischer Kontrolle. Der ukrainische Armeechef Saluschnyj erklärte, die Soldaten seien in der Region Luhansk mit der bisher schwierigsten Situation des Krieges konfrontiert. Die Russen hätten in Bezug auf die Artillerie einen klaren operativen Vorteil.

In der Nacht gab es in mehrere Regionen russische Luft- und Raketenagriffe. Sie richteten sich unter anderem gegen die Verkehrinfrastruktur in der Region um die Stadt Lwiw in der West-Ukraine. Auch aus der Hafenstadt Odessa im Süden werden Explosionen gemeldet.

In Mariupol werden Zivilisten aus Wohnhäusern vertrieben



Unsere frühere Russland-Korrespondentin Sabine Adler beobachtet die Lage von Deutschland aus. Sie In Mariupol vertreiben die russischen Besatzer offenbar Zivilisten aus Wohnhäusern.Unsere frühere Russland-Korrespondentin Sabine Adler beobachtet die Lage von Deutschland aus. Sie sagte im Deutschlandfunk , Russland installiere in der Stadt ein Regime. Es gehe zunächst darum, die zerstörten Gebäude abzureißen. Dafür gingen die russischen Besatzer von Haus zu Haus und sähen nach, wo noch Wohnungen bewohnt seien. Dabei stießen sie vor allem auf ältere Menschen, die nun in Heime umziehen müssten. In die freiwerdenden Wohnungen zögen dann Arbeiter für die Abrissarbeiten ein. So werde über Eigentum und Schicksal der Menschen verfügt.

