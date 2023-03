Archivbild: Beschädigungen an einem Haus nach einem russischen Angriff in Kiew im Dezember 2022 (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Aleksandr Gusev)

Betroffen waren neben der Hauptstadt Kiew unter anderem die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer und die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw. Explosionen wurden auch aus der nördlichen Stadt Tscherniv und der westlichen Region Lwiw gemeldet sowie aus den Städten Dnipro, Lutsk und Riwne. In mehreren Gebieten kam es nach Angaben der Behörden zu Stromausfällen. Der Gouverneur von Charkiw im Osten des Landes teilte mit, es seien mehrere Wohnhäuser getroffen worden. In Odessa wurde eine Energieanlage der Stadt getroffen, es kam zu einem Stromausfall. Auch hier wurden Wohngebiete beschossen. Über das Ausmaß der Zerstörungen und mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt. Die zweite Angriffswelle wird für die Morgenstunden erwartet.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.