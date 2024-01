Wetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen vor teils extremem Glatteis. (picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer)

Es muss mit massiven Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr gerechnet werden. Die Deutsche Bahn hob die Zugbindung für Fernverkehrszüge auf. Auch die Flughäfen in Frankfurt am Main und München teilten mit, es würden erhebliche Einschränkungen erwartet. In mehreren Bundesländern fällt der Präsenzunterricht an den Schulen aus.

Vor allem die Mitte Deutschlands wird von starken Schneefällen betroffen sein. Teilweise soll es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.