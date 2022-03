Flugstornierungen am Flughafen Köln/Bonn (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Grund ist der Warnstreik der Beschäftigten im Sicherheitsdienst. Betroffen sind die Flughäfen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Bremen, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn. In Hamburg fielen alle Abflüge aus, weil die Sicherheitskontrollen für Passagiere ganztägig geschlossen bleiben. Am Hauptstadtflughafen BER ist der Flugverkehr sehr eingeschränkt. Der Frankfurter Flughafen rief die Passagiere auf, gar nicht erst anzureisen, weil sie ihre Flüge wegen der fehlenden Kontrollen nicht erreichen können.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, den Stundenlohn um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen. Nach vier vergeblichen Verhandlungsrunden wollen sich beide Seiten am Donnerstag erneut treffen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.