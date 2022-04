Amnesty International und Human Rights Watch

Vorwürfe gegen Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nariman El-Mofty)

Sicherheitskräfte und Behördenvertreter aus der äthiopischen Region Amhara.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisationen werden ihnen Vertreibung, Tötungen und Vergewaltigungen in Tigray zur Last gelegt. Auch die äthiopische Zentralregierung trage eine Mitschuld, heißt es weiter. Die dokumentierten Menschenrechtsverstöße seien mit Billigung und unter möglicher Beteiligung von Regierungstruppen geschehen.

Der Bericht stützt sich auf Befragungen von mehr als 400 Flüchtlingen. Amharas und Tigrayer sind zwei der größten ethnischen Gruppen Äthiopiens. Beide erheben Anspruch auf das fruchtbare Gebiet des westlichen Tigray.

