Weiße Blätter sind zu Symbolen der Proteste in China geworden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Koki Kataoka)

In der Hauptstadt Peking und in Metropolen wie Shanghai, Guangzhou oder Hangzhou waren verstärkt Sicherheitskräfte auf den Straßen zu sehen. Vielfach wurden Passanten angehalten und mussten ihre Handys zeigen, die auf verdächtige Inhalte oder Programme zur Umgehung der chinesischen Zensur untersucht wurden. In Peking war besonders die Uferpromenade des Liangma-Flusses in der Nähe des Diplomatenviertels gesichert, wo am Sonntagabend Hunderte demonstriert hatten.

Aus Protest gegen die rigorosen Maßnahmen der Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und ständige Kontrolle über Corona-Apps waren am Wochenende in mehreren Städten der Volksrepublik Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen. Es waren die größten Proteste in China seit der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung.

