Eine brennende Traktorenfabrik in der Nähe von Saporischschja in der Ukraine. (IMAGO / SNA / IMAGO / Evgeny Biyatov)

In weiten Teilen des Landes gab es Luftalarm. In der Hauptstadt Kiew forderten die Behörden die Menschen auf, Schutz zu suchen. In der Region Saporischschja wurden mehrere Gebäude getroffen. Nach Angaben der Behörden kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben. In der Region Sumy im Norden des Landes brach die Energieversorgung nach Raketenbeschuss zusammen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.