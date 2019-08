Bundeskanzlerin Merkel wird heute zu Gesprächen über Maßnahmen gegen den Klimawandel in den Niederlanden erwartet.

Bei dem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte sowie mehreren Ministern in Den Haag geht es unter anderem um die Frage, wie der Ausstoß von Kohlendioxid verteuert werden soll, um ihn einzudämmen. In den Niederlanden sind eine Klimaabgabe für die Industrie sowie ein Mindestpreis für CO2 bei der Stromerzeugung geplant. Bis 2030 sollen alle Kohlekraftwerke abgeschaltet und alle neuen Autos emissionsfrei sein. Dann sollen auch 70 Prozent des niederländischen Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen.



In Deutschland soll das sogenannte Klimakabinett am 20. September ein Maßnahmenpaket vorlegen, mit dem Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken.