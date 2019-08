Bundesumweltministerin Schulze hat im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz die von der CSU geführten Ministerien für Verkehr und Bauen kritisiert.

Im Verkehrssektor und bei den Wohngebäuden müsse der Treibhaus-Ausstoß deutlich gesenkt werden, sagte die SPD-Politikerin in Interviews. Es gehe nicht nur darum, sich Förderpakete auszudenken. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jung warnte davor, das Thema Klimaschutz zu vernachlässigen. Dies gelte auch, falls sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtern sollte. Der CDU-Politiker bekräftigte, dass die Bürger durch Klimaschutzmaßnahmen nicht stärker belastet werden dürften.



Bundeskanzlerin Merkel wird am Mittag zu Gesprächen in den Niederlanden erwartet. Bei dem Treffen mit Ministerpräsident Rutte sowie mehreren Ministern in Den Haag geht es unter anderem um die Frage, wie der Ausstoß von Kohlendioxid verteuert werden soll, um ihn einzudämmen. In den Niederlanden sind eine Klimaabgabe für die Industrie sowie ein Mindestpreis für CO2 bei der Stromerzeugung geplant. In Deutschland soll das sogenannte Klimakabinett am 20. September ein Maßnahmenpaket vorlegen.