Die SPD-Politikerin Katja Mast (Britta Pedersen/dpa)

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagfraktion, Mast, sagte dem Deutschlandfunk, man müsse beispielsweise über eine weitere Einmalzahlung nachdenken. Alternativ könnten die Gasversorger ihre Abschlags-Zahlungen früher senken. Diese hätten durch das Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich noch in diesem Jahr Planungssicherheit. Mast fügte hinzu, es müsse ferner an Entlastungen für Nutzer von Heizöl- und Pellet-Heizungen gedacht werden, etwa durch einen Härtefall-Fonds. - Wirtschaftsminister Habeck hatte zuletzt dem "Handelsblatt" gesagt, die Entlastung beim Strompreis müsse in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen. Bei der analog geplanten Gaspreisbremse dürfte es indes beim Starttermin März bleiben.

Unterdessen sank der Gaspreis in Europa auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten. An der Energiebörse in den Niederlanden lag der Referenzwert erstmals seit Juni wieder unter 100 Euro pro Megawattstunde. Ende August waren es noch 342 Euro. Gründe sind Analysten zufolge der milde Herbst und die gut gefüllten Gasspeicher.

